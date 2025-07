Fãs chegam cedo para acompanhar show de Gusttavo Lima na Expoacre Juruá 2025

Um dos shows mais esperados da Expoacre Juruá 2025, a apresentação do cantor Gusttavo Lima, movimentou o público nesta quarta-feira (2) em Cruzeiro do Sul. Ainda por volta das 17h39, diversos fãs começaram a chegar ao espaço onde ocorre a feira para garantir um bom lugar próximo ao palco e acompanhar de perto o espetáculo do “Embaixador”.

Sem a necessidade de filas em portões ou barreiras de acesso, já que a arena é aberta, os admiradores do artista se espalharam pelo espaço com tranquilidade. A movimentação foi crescendo aos poucos à medida que a noite se aproximava.

Gusttavo Lima desembarcou na cidade no início da tarde, em voo particular, e precisou fazer uma manobra pela contramão para chegar à arena do show, devido às longas filas de veículos na principal via de acesso ao evento. A situação foi registrada pelo próprio artista em suas redes sociais, demonstrando surpresa e entusiasmo com a recepção calorosa do público acreano.

A Expoacre Juruá 2025 é o maior evento de integração econômica e cultural do interior do Acre, reunindo expositores do agronegócio, artesanato, indústria e comércio local. A programação conta ainda com atrações musicais, praça de alimentação, área de lazer para crianças e ações de incentivo à economia regional.

O show de Gusttavo Lima está previsto para as 22h e deve atrair um grande público. A organização reforça orientações para garantir a segurança e o bom andamento da feira: não é permitida a entrada com maletões, cadeiras ou bebidas alcoólicas trazidas de fora, e o estacionamento está disponível com cobrança de R$ 10 para motos e R$ 15 para carros. O público também é convidado a doar 1 kg de alimento não perecível na entrada, em uma campanha de solidariedade que beneficia famílias em situação de vulnerabilidade na região.

