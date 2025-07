A quarta noite da Expoacre 2025 foi de louvor e muita emoção com o show da cantora gospel Fernanda Brum, que reuniu uma multidão de fiéis na arena de shows, na última terça-feira (29).

Com mensagens de fé, músicas consagradas e momentos de adoração, a apresentação foi um dos pontos altos da programação cristã da feira.

No palco, Fernanda conduziu um show cheio de espiritualidade e conexão com o público, que cantou junto do início ao fim.