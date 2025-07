Filas, emoção e Gusttavo Lima marcam 2ª noite da Expoacre Juruá 2025; FOTOS

A segunda noite da ExpoAcre Juruá 2025, nesta quarta-feira (2), foi marcada por filas quilométricas, emoção e parque lotado. Gusttavo Lima, atração principal do dia, chegou pela contramão para não atrasar o show e se comoveu ao encontrar o pai de uma criança com doença rara no aeroporto.

Milhares de fãs chegaram cedo à Arena do Juruá para garantir um bom lugar no show do “Embaixador”, um dos mais aguardados da programação. A apresentação lotou o parque, mesmo com o frio.

Além da música, a noite teve movimentações nos bastidores da política e da economia. O governador Gladson Cameli confirmou apoio a Márcio Bittar para o Senado em 2026, e o presidente da FIEAC destacou o crescimento da indústria acreana no evento.

Veja agora os principais momentos da segunda noite na galeria de fotos por Juan Diaz/ContilNet: