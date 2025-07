Filha de piloto de Marília Mendonça acusa Dona Ruth de divisão “injusta” de seguro

A mãe de Marília Mendonça, Dona Ruth, está sendo alvo de críticas após acusações de que teria exigido metade do seguro destinado às vítimas do acidente aéreo que matou a filha dela e mais quatro pessoas. Desta vez, quem se pronunciou foi Vitória Medeiros, filha do piloto Geraldo Medeiros, que também morreu na tragédia ocorrida em 2021.

Nesta quarta-feira (9 de julho), Vitória confirmou que, na época, a “parte da Marília Mendonça” ficou com metade do valor que seria dividido entre as outras quatro famílias envolvidas no acidente. Segundo ela, o valor total de um milhão de dólares era mantido em sigilo e seria repartido igualmente entre os cinco mortos.

O depoimento de Vitória Medeiros

“A parte da Marília Mendonça pediu 50% disso e para mim não foi justo. Isso não foi justo. A gente tinha que fazer um acordo, se não iria para a Justiça. Eu fui contrária a essa decisão até o momento em que eu pude”, contou Vitória. “Todas as vidas valem igual, independente de quem foi na Terra, é uma vida e tem seus dependentes.”

Ela também destacou que o pai era o principal provedor da casa e que sua morte impactou a estrutura familiar. Atualmente, a avó materna é quem ajuda financeiramente. A jovem comentou ainda que, entre as famílias das vítimas, a de Marília Mendonça era a que tinha melhores condições financeiras.

Vitória argumentou que o valor faria falta para os dependentes deixados após o acidente. Ela também revelou que abandonou os estudos de Medicina na Argentina após a morte do pai. “Esse dinheiro ia ajudar muito cada uma das famílias. Eu, por exemplo, deixei de fazer Medicina na Argentina porque estava ficando insustentável. Então, eu voltei para o Brasil para tentar fazer uma federal, que é gratuita”, relatou.

Segundo ela, a decisão sobre o acordo foi demorada. Mesmo sendo contra a proposta, acabou aceitando para evitar um processo judicial que poderia se arrastar por anos. “Eu acho essa decisão injusta, eu acho que poderia ter sido dividido o valor entre as cinco famílias”, finalizou Vitória.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.