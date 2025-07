Em entrevista ao De Frente com Blogueirinha, na última segunda-feira (28), Deborah Secco falou com bom humor sobre uma situação inusitada que enfrentou durante as gravações de uma novela: ela teve que beijar um ator com mau hálito.

O assunto surgiu quando Blogueirinha leu uma pergunta enviada por um telespectador: “Pergunta para ela se ela já teve que beijar alguém com bafo em cena”.

Leia a matéria completa no TV Foco

Fonte: TV Foco

Redigido por ContilNet.