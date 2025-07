Força e gratidão: Edu Guedes fala pela primeira vez após cirurgia de câncer

O apresentador Edu Guedes se pronunciou publicamente pela primeira vez nesta quarta-feira (9 de julho), após passar por uma delicada cirurgia no último sábado (5 de julho) no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Durante exames de rotina, motivados por uma crise renal, os médicos descobriram um tumor de 2 centímetros no pâncreas. Em um vídeo emocionante publicado nas redes sociais, Edu compartilhou com seus seguidores como o diagnóstico aconteceu e agradeceu o apoio que vem recebendo. “Olá a todos, aqui é o Edu. Eu queria agradecer o amor, o carinho, as orações de todos vocês”, disse ele.

O diagnóstico e a cirurgia bem-sucedida

Segundo Edu, tudo começou com dores intensas provocadas por uma pedra nos rins, o que o levou à hospitalização. “No exame, o Dr. Joaquim de Almeida detectou uma pedra que havia descido para o canal. Ela tinha aproximadamente 1,6 cm. Ela não ia passar de jeito nenhum”, explicou. Durante a investigação para tratar o problema renal, os médicos acabaram identificando também cálculos renais nos dois rins e o tumor no pâncreas. Diante disso, a equipe optou por realizar três procedimentos cirúrgicos, sendo um deles mais complexo e com duração de cerca de seis horas.

No vídeo, Edu informou que a cirurgia foi um sucesso e que já está em recuperação no quarto. “Me operaram bem rápido. A cirurgia demorou aproximadamente seis horas e foi um sucesso. Nela, ele retirou a cauda do pâncreas. Eu mando esse vídeo não só para informar, mas para agradecer o carinho de todos e tranquilizar aqueles que, de alguma forma, gostam de mim”, declarou. O apresentador também fez questão de agradecer a presença constante da esposa, Ana Hickmann, da filha Maria, de sua família e dos inúmeros fãs.

Ana Hickmann, por sua vez, tem mantido os seguidores atualizados sobre o estado de saúde do marido. Em um post recente, ela afirmou: “Edu está bem e forte. Eu voltei ao trabalho, e mais tarde estarei com ele. Obrigada por todas as orações.” Segundo a assessoria do apresentador, ele permanece internado, mas sua recuperação está mais rápida do que o previsto. “A evolução está sendo mais rápida que o esperado, mostrando a força que tem”, informou o comunicado.

Fonte: Contigo!

Redigido por ContilNet.