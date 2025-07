Fundador do PT no Acre, Nilson Mourão cobra que nova direção saiba enfrentar crises

Figura histórica da política popular acreana, Nilson Mourão, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores no estado, marcou presença neste domingo (6) no Processo de Eleição Direta (PED) do PT, em Rio Branco.

“Em 1980, quando fundamos o partido, nós tínhamos a convicção de que estávamos construindo um instrumento que lutaria pela justiça social, por uma sociedade mais igualitária, mais fraterna, mais solidária”, afirmou.

Para ele, essa missão segue viva, apesar dos desafios enfrentados nas últimas décadas.

“Atravessamos uma fase difícil, mas estamos nos recuperando. Graças a Deus”, disse.

Momento decisivo

O PED marca a escolha de novas direções municipais, estadual e nacional do partido. No Acre, a chapa encabeçada pelo vereador André Kamai foi aclamada como nome de unidade para a presidência estadual.

Ao ser questionado sobre seus votos e desejos para a nova direção que assume o comando do PT no estado, Mourão foi direto:

“Eu desejo que ela saiba enfrentar as crises com altivez, colocando sempre, acima de tudo, os interesses da maioria do povo brasileiro”, finalizou.