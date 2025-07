Game Pass em alta! Confira os 10 melhores games para jogar em 2025, segundo o Metacritic

O catálogo do Xbox Game Pass é um verdadeiro tesouro para fãs de videogames, reunindo desde lançamentos recentes até clássicos atemporais. O serviço da Microsoft oferece acesso a alguns dos maiores jogos da história, como GTA 5, Diablo e Gears of War, disponíveis para jogar no PC, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S.

Nas linhas a seguir, o TechTudo selecionou os 10 títulos mais bem avaliados do catálogo do Xbox Game Pass segundo o Metacritic, site que agrega notas da crítica especializada. Vale lembrar que são considerados todos os games disponíveis, e não apenas títulos lançados em 2025.

10 melhores jogos no Xbox Game Pass em 2025, segundo o Metacritic

Quake [94]: revolucionou os FPS com ação intensa, atmosfera sombria e inovação no multiplayer online. Metaphor: ReFantazio [94]: RPG da Atlus que mistura combate por turnos, sistemas sociais e intrigas políticas em um mundo medieval vibrante. Gears of War [94]: revolucionou os shooters em terceira pessoa com seu sistema de cobertura, combate brutal e narrativa intensa. The Elder Scrolls IV: Oblivion [94]: expandiu o universo de Tamriel com liberdade de escolhas, narrativa imersiva e desafios épicos. Diablo [94]: deu início à icônica franquia de RPGs de ação com masmorras aleatórias, combate sombrio e busca por poder. Vampire Survivors [95]: conquistou jogadores com sua jogabilidade viciante estilo bullet hell e progressão acelerada. Mass Effect 2 [96]: marco da ficção científica nos games, combinando ação e escolhas narrativas impactantes. GoldenEye 007 [96]: revolucionou os FPS com missões táticas e multiplayer local icônico. Perfect Dark [97]: FPS futurista e ambicioso da Rare, com narrativa conspiratória e gameplay refinado. GTA 5 [97]: redefiniu os jogos de mundo aberto com sua narrativa envolvente, caos urbano e modo online expansivo.

Detalhes dos top 10

10. Quake [94]

Lançado em 1996 pela id Software, Quake definiu os FPS modernos com seu estilo frenético, atmosfera sombria e armas memoráveis. A campanha te leva por fortalezas góticas contra abominações em ambientes tridimensionais, mas ele também revolucionou o multiplayer competitivo durante a popularização da Internet. Sua versão remasterizada está para Xbox Series X/S, PC, Xbox One e nuvem no Xbox Game Pass (Standard, PC e Ultimate). Inclui expansões, multiplayer cross-play e suporte a mods, mantendo vivo o legado do clássico.

9. Metaphor: ReFantazio [94]

Metaphor: ReFantazio é o mais recente RPG da Atlus, criadora de Persona. Ambientado no Reino de Euchronia, sua história gira em torno da missão de restaurar a ordem após o misterioso assassinato do rei. O jogo se destaca por combinar combate por turnos com sistemas sociais e personalização de classes em um mundo medieval vibrante e cheio de intrigas políticas. Está disponível no Game Pass para Xbox Series X/S, PC e via nuvem, nos planos Ultimate e PC Game Pass.

8. Gears of War [94]

Marco do Xbox 360 em 2006, Gears of War trouxe coberturas táticas e ação visceral para os shooters em terceira pessoa. A narrativa segue Marcus Fenix e o Esquadrão Delta enfrentando os Locus, criaturas subterrâneas que ameaçam dizimar a humanidade no planeta Sera. Com um tom sombrio e combate brutal, o game até popularizou a icônica Lancer com motosserra.

O título está no catálogo do Xbox Game Pass (Standard e Ultimate), jogável no Xbox Series X/S, Xbox One e via nuvem. Além disso, uma nova remasterização está em desenvolvimento, prevista para agosto de 2025.

7. The Elder Scrolls IV: Oblivion [94]

Oblivion, de 2006, pavimentou o caminho para Skyrim e trouxe à vida o continente de Tamriel com liberdade de exploração e profundidade narrativa. Você começa como prisioneiro e, dependendo das decisões, pode se tornar herói, ladrão ou conjurador. A abertura dos portais Oblivion traz inimigos de outra dimensão e desafios épicos. A versão Game of The Year, de 2009, está disponível no Xbox Game Pass (PC e Ultimate), mas você também pode conferir o remaster, de abril de 2025, no serviço.

6. Diablo [94]

Lançado em 1996, Diablo é o ponto de partida de uma das franquias mais influentes dos RPGs de ação, introduzindo a cidade de Tristram e as profundezas corrompidas pela entidade demoníaca que dá nome à franquia. O jogo exige que os jogadores desçam masmorras geradas aleatoriamente enfrentando criaturas grotescas em busca de equipamentos cada vez mais poderosos. Disponível no Xbox Game Pass (Standard, PC e Ultimate) desde janeiro de 2025, jogável no PC, Xbox Series X/S e via nuvem.

5. Vampire Survivors [95]

Vampire Survivors, da Poncled, virou fenômeno em 2022 graças à jogabilidade viciante e estética minimalista. Com estilo bullet hell, ele desafia o jogador a sobreviver o máximo possível a hordas de inimigos, utilizando builds de habilidades combináveis que evoluem rapidamente. A progressão é acelerada, mas o nível de dificuldade também aumenta gradativamente. Está presente no Game Pass para Xbox Series X/S, PC, Xbox One e nuvem, acessível pelos planos Standard, PC Game Pass e Ultimate.

4. Mass Effect 2 [96]

Lançado em 2010, Mass Effect 2 elevou o padrão da ficção científica nos videogames. Nele, você controla o Comandante Shepard em uma missão suicida contra os misteriosos Collectors, em missões que misturam tiro em terceira pessoa com RPG narrativo, oferecendo escolhas morais que afetam profundamente o rumo da história.

Obrigatório para fãs de shooters, o título está disponível no Xbox Game Pass (PC e Ultimate) separadamente ou através da Mass Effect Legendary Edition, que inclui a primeira trilogia da saga com gráficos atualizados e todas as DLCs.

3. GoldenEye 007 [96]

GoldenEye 007, de 1997, revolucionou o gênero FPS. Baseado no filme homônimo de James Bond, o game original do Nintendo 64 apresenta missões com objetivos variados, mantendo sigilo e evitando alarmes. O multiplayer para até quatro jogadores é lendário, com modos e mapas memoráveis. No relançamento para Xbox Series X/S e Xbox One, o título ganhou melhorias como resolução 4K e suporte a conquistas, estando disponível no Xbox Game Pass Ultimate.

2. Perfect Dark [97]

Lançado em 2000 para Nintendo 64, Perfect Dark é um dos FPS mais ambiciosos da era, criado pela Rare como sucessor espiritual de GoldenEye 007. A história, ambientada em um futuro sombrio, segue a agente Joanna Dark enquanto investiga conspirações envolvendo a corporação dataDyne e o conflito entre duas raças alienígenas. A versão remasterizada está disponível no Xbox Game Pass, por meio da coletânea Rare Replay para Xbox Series X/S, Xbox One e via nuvem no plano Ultimate.

1. GTA 5 [97]

GTA 5 redefiniu os mundos abertos ao apresentar uma Los Santos recheada de possibilidades, crimes e caos em torno de Michael, Franklin e Trevor. Tudo isso expandido pelo modo Modo Online, que até hoje recebe atualizações constantes. Atualmente, o jogo está disponível no Xbox Game Pass para Xbox Series X/S, PC e via nuvem, nas versões Standard, Ultimate e PC Game Pass. A edição disponível é a Enhanced, com gráficos em 4K, Ray Tracing, DLSS 3, FSR, e acesso às modificações e veículos especiais da Hao’s Special Works.

