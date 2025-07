Gherlen vai gastar quase R$ 1 milhão com shows na ExpoSena Rural Show 2025

A Prefeitura de Sena Madureira, no interior do Acre, vai investir cerca de R$ 1 milhão na contratação de atrações musicais para a ExpoSena Rural Show 2025. Os valores foram oficializados por meio de processos de inexigibilidade de licitação e publicados no Diário Oficial do Estado, com assinatura do prefeito Gherlen Diniz (Progressistas).

Segundo os extratos contratuais, os shows estão programados para ocorrer entre os dias 24 e 27 de setembro. A primeira grande atração será a dupla Brenno & Matheus, que se apresenta na quarta-feira (24), com cachê de R$ 200 mil. O contrato foi firmado com a empresa Vitor Yago Gonçalves Produções.

Na sexta-feira (26), será a vez da dupla Henrique & Diego, com custo de R$ 230 mil, conforme o processo administrativo nº 3785/2025, sob responsabilidade da HED Produções Artísticas LTDA.

O sábado (27) será reservado ao projeto “Os Caras do Arrocha” — formado pelos cantores Gabriel Gava, Israel Novaes e Thiago Brava —, que será a atração mais cara do evento: R$ 400 mil, contratados junto à empresa que leva o mesmo nome do grupo.

Juntos, os três contratos somam R$ 830 mil, valor que não inclui possíveis despesas com estrutura, hospedagem e logística.

A prefeitura afirma que todas as contratações foram realizadas com base no artigo 72, inciso VIII, da nova Lei de Licitações, que permite a dispensa de licitação em casos de inviabilidade de competição, como na escolha de artistas específicos.

As contratações, no entanto, ocorrem em meio a uma onda de críticas à gestão municipal, que tem sido cobrada pela população pela falta de medicamentos nos postos de saúde e pela precariedade dos ramais na zona rural.