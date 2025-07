Giro Cultural movimenta Rio Branco com programação gratuita na Concha Acústica; confira

A Concha Acústica de Rio Branco será o palco, neste sábado (19), a partir das 17h, da abertura oficial do Giro Cultural pelo Acre, projeto que reúne arte, cultura e sustentabilidade em uma programação gratuita e diversificada. A iniciativa é promovida pelo Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), com recursos do Fundo Estadual de Cultura (Funcultura).

O evento vai contar com apresentações de música, dança, teatro, literatura, audiovisual, grafite, capoeira, canto lírico, artesanato, tatuagem e gastronomia. Entre os destaques estão artistas acreanos de diferentes estilos, além da participação de representantes dos povos originários da Amazônia, que trarão ao público suas tradições e saberes.

Além da valorização da identidade cultural e da economia criativa local, o Giro Cultural também reforça o compromisso ambiental, adotando práticas sustentáveis como coleta seletiva e ações de conscientização durante toda a programação. Entre as atrações confirmadas estão Lara Pontes, Os Cobras Dance, Firefox Angel, Kelen Mendes Reggae Band, DJ Black Jr., Dua Yube Shawabu, All Souza e apresentações de tecido acrobático.

A etapa de Rio Branco abre o circuito do projeto, que também passará por outras cidades, como Cruzeiro do Sul, levando arte e cultura às comunidades acreanas.