Gladson e Mailza percorrem estandes da Expoacre, conversam com expositores e reafirmam apoio à maior vitrine econômica do estado

O governador Gladson Cameli e a vice-governadora Mailza Assis visitaram os estandes da Expoacre, em Rio Branco, na noite desta terça-feira, 29. A presença deles atraiu a atenção do público, que lotou o parque para acompanhar a programação da Noite Gospel e o início do rodeio, que foi adiado na segunda-feira, 28, por causa da chuva.

Gladson e Mailza circularam pelos corredores do Galpão da Indústria, conversaram com expositores e tiraram fotos com os visitantes.

Durante a visita, a vice-governadora destacou a importância da Expoacre na celebração dos 50 anos da feira e ressaltou o papel do evento na valorização da identidade acreana.

“São 50 anos marcados nesse ano de 2025 com uma festa que foi preparada com muito carinho por toda a nossa equipe. Aqui temos uma amostra de cada produção, de cada cultura do nosso estado. É a apresentação das nossas potencialidades na economia, na cultura, no comércio. Uma festa que representa o nosso Acre”, afirmou Mailza.

Pré-candidata ao governo, Mailza também adiantou que planeja a próxima edição da feira. “Estou aqui já meio que planejando, observando como está a feira e no que a gente pode avançar. A proposta é essa, a cada ano entregar algo melhor para a nossa população, apoiar e incentivar essa exposição, que é um carro forte para os negócios e para o desenvolvimento do nosso estado”, completou.

O governador Gladson Cameli também falou com entusiasmo sobre o evento e reforçou que a Expoacre é uma vitrine para o estado.

“Estou visitando os estandes, especialmente o espaço da indústria, que é uma oportunidade de o Acre mostrar para o mundo todo o seu potencial. Pra mim só gratidão, estou com a melhor expectativa possível não tenho dúvida do sucesso que será a Expoacre 50 anos”, disse.

A terça-feira ainda foi marcada por dois grandes momentos: a Noite Gospel, com show da cantora Fernanda Brum, e o início do rodeio, uma das atrações mais tradicionais e aguardadas da feira.

Com programação intensa até o próximo domingo, 3, a Expoacre 2025 segue movimentando a economia e reunindo milhares de pessoas diariamente no Parque de Exposições Wildy Viana.