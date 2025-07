Gladson e Mailza recebem Fernanda Brum na Expoacre; cantora ganha presente especial

Na noite de terça-feira (29), o Parque de Exposições Wildy Viana foi palco de uma das edições mais esperadas da Expoacre, com a apresentação da renomada cantora Fernanda Brum durante a tradicional Noite Gospel. O evento, que reuniu um grande público, contou com a presença do governador Gladson Camelí e da vice-governadora Mailza Assis.

A vice-governadora expressou seu agradecimento ao governador Gladson por valorizar o segmento cristão e destacou a importância da noite: “É uma noite especial, uma celebração da fé e da presença de Deus em nossas vidas. O objetivo é contribuir com a nossa Expoacre, trazendo um pouquinho da alegria, da fé cristã, empolgando os corações”, declarou.

Com uma carreira de 30 anos e dois prêmios Grammy Latino, Fernanda Brum apresentou sucessos marcantes como “Espírito Santo” e “Amo o Senhor”, além de músicas do seu novo álbum “Onde o Fogo Não Apaga”, que conquistou Disco de Ouro e Platina pela Pro-Música Brasil.

Antes do show, a cantora teve um encontro especial com a vice-governadora em seu camarim, onde recebeu um porta-joias de marchetaria, feito pelo artesão acreano Maqueson Pereira. Visivelmente emocionada, Fernanda agradeceu o gesto e comentou sobre a expectativa da noite: “É maravilhoso ver uma casa cheia de gente que ama a boa música, inspirada pelo Espírito Santo. A música cristã é atemporal, assim como a Palavra. Esta noite vai ser inesquecível”, afirmou.

O governador Gladson Camelí deu as boas-vindas à artista, reforçando a importância da diversidade de eventos na programação da Expoacre: “Viu como o nosso Brasil é grande? Seja bem-vinda e volte sempre”, disse ele.

O evento foi realizado com o apoio da Associação dos Ministros do Evangelho do Acre (Ameacre), que tem sido uma parceira fundamental na valorização da fé cristã nas edições da Expoacre.

A programação da feira continua nesta quarta-feira, 30, com o show da dupla Matheus & Kauan, enquanto a quinta-feira, 31, será dedicada ao público infantil, apresentando temas de “Moana 2”, “Roblox” e “Família Tubarão”.