Gladson entra no clima e promete curtir Gusttavo Lima até o fim: “Vou ser o último a sair”

O governador do Acre, Gladson Camelí, mostrou mais uma vez seu lado popular e descontraído ao participar do show do cantor Gusttavo Lima, na noite deste domingo (27), durante a ExpoAcre 2025, em Rio Branco.

Gladson chegou ao espaço de eventos acompanhado de aliados e correligionários e logo se misturou ao público, demonstrando entusiasmo com a apresentação do artista conhecido como “Embaixador”. Vestido de forma casual, o governador acenou para fãs, posou para fotos e foi bastante aplaudido.

Ao ser abordado pela imprensa, Gladson mostrou bom humor ao comentar sobre a maratona musical: “Eu vou ser o último a sair”, brincou, arrancando risos de quem acompanhava a conversa. O show de Gusttavo Lima está previsto para seguir até as 3h da manhã, com um repertório que mistura sucessos românticos e hits que dominam as paradas do sertanejo.

A presença do governador no evento reforça o prestígio da feira agropecuária, considerada a maior vitrine econômica e cultural do estado. Neste ano, a ExpoAcre celebra seus 50 anos com uma programação intensa que inclui shows nacionais, exposições de negócios, rodeios e atrações voltadas ao agronegócio e à indústria local.