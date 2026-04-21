O Brasil é uma potência mundial na produção de cacau, e o Ministério da Agricultura teme que o fungo chegue aos grandes polos produtores do Pará e da Bahi

A região do Vale do Juruá entrou em estado de vigilância máxima nesta semana após o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf) confirmar que investiga um possível foco de monilíase do cacaueiro na comunidade Foz do Arara, em Marechal Thaumaturgo.

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A notícia caiu como uma bomba entre produtores rurais e autoridades sanitárias, já que a presença do fungo Moniliophthora roreri é considerada uma das maiores ameaças fitossanitárias do mundo para culturas como o cacau e o cupuaçu. O caso, que já mobiliza equipes técnicas do Governo do Estado e do Ministério da Agricultura e Pecuária, coloca em xeque a estabilidade econômica de centenas de famílias que dependem dessas frutas para sobreviver e exige uma resposta rápida para evitar que o Acre se torne a porta de entrada para uma crise agrícola de proporções nacionais.

Entenda a monilíase

A monilíase não é uma doença comum e sua agressividade assusta até os técnicos mais experientes. O fungo ataca diretamente os frutos, agindo de forma silenciosa e devastadora. No início, a infecção é quase invisível, mas logo o interior do fruto começa a apodrecer, as sementes são destruídas e a casca apresenta manchas escuras, semelhantes à cor de chocolate. O estágio final da doença é o mais perigoso: o fruto é coberto por uma espessa camada de pó branco, que são bilhões de esporos prontos para serem levados pelo vento, pela água ou pelo contato humano. No Acre, onde o cupuaçu é um dos maiores símbolos da nossa culinária e economia regional, o risco é imenso. Se a praga se espalhar, a produção pode sofrer uma queda de até 100%, o que significaria o abandono de plantações e um prejuízo financeiro incalculável para as comunidades ribeirinhas e pequenos agricultores familiares.

O perigo da monilíase reside justamente na facilidade com que ela viaja. Um simples toque em um fruto contaminado ou o transporte de uma semente infectada em uma mochila pode levar o fungo para quilômetros de distância. Por isso, a ação do Idaf em Marechal Thaumaturgo não se limita apenas à coleta de amostras para exames laboratoriais. A equipe técnica já iniciou protocolos rigorosos, como a poda sanitária e a destruição controlada de frutos suspeitos, tentando criar um cinturão de isolamento na localidade de Foz do Arara. A ordem é clara: nada de frutos de cacau ou cupuaçu deve sair da região sem a devida inspeção, sob o risco de condenar toda a produção do Vale do Juruá e, posteriormente, do restante do estado.

Além do impacto direto no bolso do produtor acreano, a confirmação desse foco traria consequências graves para o agronegócio brasileiro. O Brasil é uma potência mundial na produção de cacau, e o Ministério da Agricultura teme que o fungo chegue aos grandes polos produtores do Pará e da Bahia. Se isso acontecer, o país pode sofrer restrições internacionais severas na exportação de amêndoas, afetando o PIB nacional. No Acre, o sistema de fiscalização foi reforçado na BR-364, especificamente na barreira fitossanitária do Rio Liberdade, onde agentes do Idaf monitoram a movimentação de veículos e mercadorias 24 horas por dia para garantir que a praga não avance em direção à capital e ao resto do país.

Outro ponto que gera preocupação é o risco ambiental. A nossa floresta amazônica abriga variedades silvestres de cacau e cupuaçu que são fundamentais para o equilíbrio do ecossistema. Uma vez que a monilíase se instale em áreas de floresta nativa, o controle torna-se praticamente impossível, ameaçando a biodiversidade e recursos genéticos que ainda nem foram totalmente estudados. É uma luta contra o tempo para preservar não apenas o que é plantado, mas o que nasce naturalmente em nosso solo. O isolamento geográfico de Marechal Thaumaturgo, embora dificulte o acesso das equipes, pode ser um aliado no controle inicial, desde que a população colabore rigorosamente com as orientações de não transportar materiais vegetais.

As autoridades reforçam que a prevenção é, de longe, o melhor remédio. O Idaf orienta que qualquer morador ou produtor que observar manchas estranhas, deformações ou o aparecimento de um pó branco nos frutos de suas plantações não deve colher e nem movimentar esse material. A recomendação é isolar a árvore e entrar em contato imediato com o escritório do Idaf ou com a secretaria de agricultura do município. A colaboração da comunidade é o que vai definir se o Acre conseguirá conter esse inimigo invisível ou se teremos que enfrentar uma das maiores crises agrícolas da nossa história. Enquanto os resultados dos exames laboratoriais não chegam, o Vale do Juruá permanece em silêncio, sob o olhar atento de quem sabe que a riqueza da terra está sob ameaça.