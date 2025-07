Governo divulga lista final com quase 400 beneficiários do Pró-Moradia na Cidade do Povo

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb), publicou nesta segunda-feira (28) a lista final de beneficiários titulares e suplentes do Programa Pró-Moradia, referente ao empreendimento Cidade do Povo, em Rio Branco. A lista foi oficializada por meio da Portaria nº 181, assinada pelo secretário Egleuson Araújo Santiago.

A seleção contempla 383 famílias em situação de vulnerabilidade social, com base no sorteio complementar realizado no dia 24 de junho. A definição dos nomes seguiu critérios técnicos e sociais estabelecidos no Edital nº 001/2024/SEHURB, além de visitas e avaliações sociais feitas in loco pela equipe da secretaria.

Segundo a portaria, os beneficiários aprovados estão aptos para seguir para as próximas etapas do programa, que incluem assinatura de contrato, vistoria técnica e entrega das unidades habitacionais.

Em caso de desistência, recusa ou desclassificação de algum titular, será convocado o suplente correspondente, respeitando a ordem de classificação e o grupo de atendimento previsto. A lista completa está disponível nos canais oficiais da Sehurb.

