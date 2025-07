Cavalgada da Expoacre 2025: Governo divulga regras, datas para inscrições e trajeto

A Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete) divulgou, nesta quarta-feira (16), às 9h, os detalhes da Cavalgada 2025, evento que marca a abertura da 50ª edição da Expoacre, em Rio Branco.

A concentração para a cavalgada ocorrerá a partir das 7h, no mesmo local do ano passado (Calçadão da Gameleira), com início previsto para as 8h. Cavalos, jipes e quadriciclos participarão, organizados em ordem específica: primeiro os cavalos, seguidos pelos jipes e, por fim, os quadriciclos. A disposição terá áreas distintas para cavalos e veículos.

O evento contará com trio elétrico e dez atrações musicais locais ao longo do percurso. Para garantir a segurança, a Polícia Militar atuará com policiamento ostensivo, reforçado por 80 seguranças privados.

Além disso, todo o trajeto será monitorado por câmeras. Equipes do Samu, RBTrans, Detran e PRF também darão suporte.

As inscrições para cavaleiros ocorrerão entre os dias 18 e 25 de julho, das 8h30 às 15h, na sede do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf). Já os interessados em participar com jipes e quadriciclos deverão se inscrever de 17 a 25 de julho, no mesmo horário, na sede da Sete.

De acordo com o diretor de Turismo da Sete, Jackson Viana, é importante que os participantes providenciem com antecedência a documentação exigida para os animais e veículos.

“A gente gostaria que a população não deixasse para a última hora, porque geralmente há um volume muito grande de inscrições nos últimos dias, o que compromete o nosso controle”, alertou.

O secretário Marcelo Messias destacou o simbolismo da edição deste ano. “Estamos completando 50 anos da Expoacre e será, sem dúvida, a maior de todas. A expectativa é superar os R$ 360 milhões movimentados no ano passado, principalmente com a programação de grandes shows”, afirmou.

Ele também fez um apelo ao público: “Quem for participar, que venha para se divertir com responsabilidade, sem maltratar os animais e respeitando as regras do evento.”