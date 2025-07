Governo do Acre retoma cirurgias de implante peniano na Fundação Hospitalar

O Governo do Acre, por meio da Fundação Hospitalar do Estado, retomou nesta semana a realização de cirurgias de implante peniano para pacientes com disfunção erétil severa. O procedimento, além de representar um avanço no atendimento urológico do estado, oferece dignidade, autoestima e qualidade de vida a homens que enfrentam essa condição.

A cirurgia é voltada especialmente para pacientes que não obtiveram resultados satisfatórios com tratamentos convencionais, como medicamentos ou injeções penianas. Em muitos casos, esses homens são portadores de doenças crônicas, como diabetes de longa data, ou passaram por tratamentos oncológicos, principalmente contra o câncer de próstata.

“O paciente vai voltar à sua função erétil como era antes, lá na sua juventude”, afirmou o médico urologista Dennis Fujiike, responsável pela realização do procedimento. Segundo ele, o retorno das cirurgias foi possível graças a um convênio que viabilizou o fornecimento das próteses penianas semirrígidas utilizadas na operação.

Os pacientes são avaliados em ambulatório especializado, onde recebem indicação cirúrgica e passam por regulação. Após a cirurgia, é necessário um período médio de seis semanas sem atividade sexual, tempo necessário para a cicatrização completa e incorporação da prótese ao organismo.

Para o governo do Acre, mais que uma cirurgia, a iniciativa representa um passo importante na vida de quem sonha em viver plenamente. “Cada cuidado é também sobre dignidade e qualidade de vida”, destaca a mensagem institucional que acompanha a ação.

A retomada desse tipo de procedimento reforça o compromisso do Estado em oferecer uma saúde pública mais humana, inclusiva e eficaz.