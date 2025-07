Governo oferece entradas extras para show de Zezé di Camargo e Luciano; veja como adquirir

A Expoacre se prepara para receber uma das duplas sertanejas mais queridas do Brasil, Zezé Di Camargo e Luciano, que se apresentarão na noite desta segunda-feira (28).

Desde a liberação inicial de 30 mil ingressos, a adesão do público foi impressionante. Todos os ingressos foram trocados pela população em troca da doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis. Em resposta à alta demanda, a organização da Expoacre anunciou a disponibilização de mais 4 mil ingressos extras para o show, além de um aumento similar para os demais shows programados durante o evento.

Os ingressos adicionais para a apresentação de Zezé Di Camargo e Luciano podem ser trocados exclusivamente na sede da Casa da Amizade, localizada na rua Marechal Deodoro, 284 – Aviário, Rio Branco. As trocas ocorrerão até às 18h desta segunda-feira. Para garantir um ingresso, é necessário apresentar um documento de identificação com CPF, sendo permitido apenas um ingresso por pessoa. Assim como na primeira fase, a entrega de 2 quilos de alimentos não perecíveis é obrigatória, com um apelo especial da organização pela doação de óleo.