Governo publica uma série de nomeações, exonerações e designações nesta quarta; VEJA

O Diário Oficial do Estado do Acre desta quarta-feira (7) trouxe uma série de mudanças administrativas no funcionalismo público estadual. Entre os atos publicados, estão designações temporárias para cargos de chefia, nomeações em comissão, exonerações e alterações de lotação envolvendo diversas secretarias e órgãos do governo.

Foi colocada à disposição da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (Seasdh) a servidora Bruna de Souza Lima, que pertence ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

A secretária adjunta de Administração, Andrea Santos Pelatti, foi designada para responder interinamente pela Secretaria de Saúde durante o período de 7 a 11 de julho, devido à ausência do titular da pasta. Já no Departamento Estadual de Trânsito (Detran), o diretor de Operações, Argos Ryan Maia Moura, assumirá interinamente de 8 a 22 de julho. No comando da Secretaria de Meio Ambiente (Sema), o diretor de Meio Ambiente, Erisson Cameli Santiago, ficará responsável pela pasta nos dias 16, 17 e de 23 a 26 de junho.

Outra designação foi a do diretor de Auditoria e Controle, Cícero Antonio Ferreira Dias, que ficará à frente da Controladoria Geral do Estado (CGE) entre os dias 7 e 17 de julho. Na área da comunicação, a servidora Verônica Janaína Pimentel foi designada para responder tanto pela Secretaria de Comunicação (Secom) quanto pela Fundação Aldeia de Comunicação (Fundac), no período de 9 a 11 de julho. A diretora de Políticas para Mulheres, Laura Cristina Lopes de Sousa, também foi designada para responder pela Secretaria da Mulher (Semulher) entre os dias 21 e 25 de julho.

O governo também realizou uma alteração de lotação do servidor Felipe Ribeiro da Silva Lima, que ocupava um cargo de comissão (referência CAS-2) na Secretaria de Governo (Segov) e passará a atuar na Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict).

Entre as nomeações, o Diário Oficial trouxe a inclusão de Sandervan Leitão Galvão em cargo de comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento (CAS-6), na Secretaria de Educação e Cultura (SEE). Também foi nomeada Patrícia de Lima Campos Valle para o cargo CAS-2 na Seasdh. Clebson Ferreira Abreu foi nomeado para o cargo CAS-5 na Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas (Sepi), após ser exonerado do cargo CAS-4. Já Sâmara Thalita Ferreira, exonerada do cargo CAS-8, foi nomeada diretora administrativa e financeira da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete). Por fim, Elisarde Ferreira Amorim foi nomeada para o cargo CAS-1 na Secretaria de Agricultura (Seagri).

As exonerações publicadas envolvem os servidores Jean Gonçalves de Holanda (CAS-2), Maria Neves Santos da Silva (CAS-2), Clebson Ferreira Abreu (CAS-4), Ialey Azevedo da Silva (diretor administrativo e financeiro da Sete), Sâmara Thalita Ferreira (CAS-8) e Bruno Santana do Nascimento (CAS-1), esse último exonerado a pedido.

As mudanças fazem parte da rotina administrativa do governo estadual e visam garantir a continuidade dos serviços públicos, mesmo durante períodos de ausência temporária de titulares ou reestruturações nas equipes.

VEJA NA ÍNTEGRA

NOMEAÇ~EOS