Após revogação de nomeação, Bocalom diz que Márcio Pereira ‘preferiu não assumir cargo’ de secretário

Durante uma visita técnica às obras de reconstrução do Mercado Elias Mansour nesta terça-feira (8), o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, comentou sobre a recente situação envolvendo a nomeação e a revogação do decreto que colocava Márcio Pereira como secretário de Articulação Institucional da prefeitura.

Questionado pelo ContilNet sobre o que motivou a saída de Márcio Pereira do cargo e se houve algum mal-entendido, Bocalom esclareceu que o convite foi feito, mas que o próprio Márcio optou por não assumir a função.

“Foi realmente feito o convite, o Márcio é meu amigo, parceiro político desde lá de 2006. Gosto muito do Márcio, ele é uma pessoa inteligentíssima, é uma pessoa que tem o maior carinho por ele. Conheço o Márcio quando era criança, ainda lá de Plácido de Castro. Então, nós realmente fizemos o convite para que ele viesse. Por duas vezes que ele esteve com a gente na prefeitura, aparentemente bateu o martelo e tal, mas depois, conversando com certeza dentro do próprio governo, resolveu não vir. Mas isso é natural. É claro que eu queria muito ele junto com a gente aqui, mas não deu para vir, não tem nenhum problema. O importante é que nós estamos juntos e no mesmo projeto, que é cuidar bem da nossa Rio Branco e do nosso Acre”, afirmou o prefeito.

A nomeação de Márcio Pereira para o cargo de secretário de Articulação Institucional havia sido oficializada por decreto publicado no último dia 2, mas foi revogada na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (3). Em seu lugar, foi nomeado o secretário municipal de Saúde, Renan Biths, que acumula as duas funções.

Com essa declaração, Bocalom demonstra que, apesar da mudança, o alinhamento político entre as partes segue firme, mantendo o foco no desenvolvimento da capital e do estado.

