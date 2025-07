Governo publica vídeo de Fernanda Brum convidando o público para show na Expoacre

O Governo do Acre divulgou nas redes sociais, nesta terça-feira (29), um vídeo da cantora Fernanda Brum convidando os acreanos para seu show na quarta noite da Expoacre 2025, que celebra os 50 anos da feira.

Na gravação, Fernanda expressa entusiasmo com o evento e reforça sua fé. “Dia 29 de julho eu vou estar com vocês no aniversário de 50 anos da Expoacre”, disse a artista, afirmando que será uma noite especial marcada pela presença de Deus. “Temos o Rei dos reis assentado no seu trono, governando sobre as nossas mentes”, completou.

FIQUE POR DENTRO: Show de Fernanda Brum tem 13 mil ingressos disponíveis para troca, que podem ser feitas na entrada do evento

A cantora também destacou que a noite será de grandes surpresas espirituais. “Deus tem algo novo pra você”, afirmou Fernanda, incentivando o público a comparecer.

O show deve reunir milhares de pessoas no espaço de eventos da feira e integra a programação voltada ao público evangélico. A Expoacre 2025 segue até o próximo domingo (3) com atrações para todos os públicos.