Governo retifica gabaritos do concurso da Educação; veja como conferir

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), divulgou nesta segunda-feira (7) a retificação dos gabaritos definitivos das provas objetivas do concurso público da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE). A medida contempla candidatos aos cargos de apoio administrativo educacional (AAE nível 2) e de professor P2 em diversas disciplinas.

A retificação inclui as áreas de Arte, Biologia, Educação Física, Espanhol, Filosofia, Física, Geografia, História, Inglês, Língua Portuguesa, Matemática, Química, Sociologia, Educação Especial, Braile e Libras. Os novos gabaritos podem ser acessados no site do Instituto Nosso Rumo, responsável pela organização do certame, e também estão disponíveis no Anexo I do edital de retificação.

De acordo com a Sead, os demais itens do edital de abertura permanecem inalterados. Candidatos com dúvidas podem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC) do Instituto Nosso Rumo, pelo telefone (11) 3964-4946, das 7h às 15h (horário de Rio Branco), ou pelo site da banca organizadora.