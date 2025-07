Gusttavo Lima faz homenagem ao Acre após show na Expoacre 2025: ‘Rio Branco parou’

O cantor Gusttavo Lima usou as redes sociais para agradecer o público acreano após sua apresentação na Expoacre 2025. Em publicação feita em seu perfil no Instagram, ele compartilhou imagens do show e destacou a recepção calorosa que recebeu em Rio Branco.

“O dia em que Rio Branco parou… que noite! Muito obrigado pelo carinho!”, escreveu o artista na legenda da postagem, que já acumula milhares de curtidas e comentários.

Gusttavo Lima foi a atração nacional do domingo (27) na maior feira de negócios e entretenimento do Acre. A apresentação reuniu uma multidão no parque de exposições e marcou um dos momentos mais aguardados da programação musical do evento.