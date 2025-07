Homem que matou “amigo” no RJ triturou, cozinhou e descartou partes do corpo

Recentemente, um outro crime bárbaro, ocorrido na capital carioca, chocou o Brasil e virou assunto nas redes sociais, mostrando o tamanho da crueldade de uma pessoa.

De acordo com informações do site Metrópoles, além de esquartejar e bater o corpo da vítima em um liquidificador, o homem preso em flagrante pela Polícia Civil do Rio de Janeiro nesta semana ainda cozinhou partes do cadáver no fogão.

O que mais o criminoso fez?

Segundo os responsáveis pelo caso, na tentativa de ocultar o ocorrido e escapar da Justiça, o suspeito também jogou parte dos restos mortais do seu suposto amigo em um vaso sanitário e, posteriormente, colocou os demais membros no freezer.

A apuração divulgou que o preso esfaqueou o colega depois de uma grande discussão entre eles, que aconteceu no último domingo (13 de julho). As informações iniciais apontam que o autor seria um amigo com quem a vítima dividia a casa na atualidade.

A prisão e o sepultamento da vítima

Com a polícia ciente do assassinato, a perícia foi feita no local onde o crime ocorreu e o corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). Com os fatos já previamente apurados, o suspeito foi preso por policiais civis da 6ª DP (Cidade Nova) e da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

As diligências para sua detenção foram na região do Morro de São Carlos, na Região Central do Rio de Janeiro, e contaram também com todo o suporte da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).

As investigações devem seguir para esclarecer todas as circunstâncias do caso. De acordo com o jornal O Tempo, será sepultado nesta sexta-feira (18 de julho), em Belo Horizonte, Thiago Lourenço Morgado, de 36 anos, morto no Rio de Janeiro.

Irmã de Thiago, Lana Morgado compartilhou a decisão de enterrá-lo na capital mineira. O sepultamento ocorrerá às 15h, no Cemitério da Saudade, região Leste da cidade.

Confira mais sobre esse caso cruel:

Fonte: Contigo!

Redigido por ContilNet.