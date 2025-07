Impacto fatal: vídeo mostra entregador sendo atingido por carro em alta velocidade em Rio Branco

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento exato em que um carro em alta velocidade atinge violentamente a traseira de uma motocicleta, arremessando o entregador contra a parede de uma olaria, na noite de sábado (12), na Alameda Sabiá, no Distrito Industrial de Rio Branco.

A vítima, que trabalhava como entregador de lanches, foi socorrida em estado gravíssimo e morreu pouco depois no pronto-socorro da capital. Moradores da região denunciam que o motorista apresentava sinais de embriaguez e que a polícia não agiu diante da gravidade da situação.

Saiba mais: Motorista bate em moto de entregador, que fica em estado gravíssimo; veículo ainda perfura parede

As imagens revelam o carro modelo Jeep, em alta velocidade, colidindo violentamente contra a traseira da motocicleta. O impacto lança o entregador por um barranco. Ele atinge a parede de uma olaria com a cabeça e o tórax, enquanto a moto fica destruída na lateral do prédio.

O motorista do veículo, identificado como Amarílio dos Santos Campos Neto, de 33 anos, apresentava sinais visíveis de embriaguez, segundo testemunhas. Ele foi socorrido com escoriações leves, recusou o teste do bafômetro e fugiu do pronto-socorro minutos depois, alegando que buscaria atendimento particular.

Moradores da região e conhecidos da vítima acusam a polícia de não tomar providências imediatas, mesmo diante do estado do condutor. “O que mais revoltou foi a omissão. A polícia estava lá, viu o estado dele e ninguém fez nada”, disse uma moradora.“Ele fugiu do hospital como se nada tivesse acontecido. O rapaz já chegou morto e ninguém comunicou nada às autoridades competentes”, concluiu.

A comunidade cobra que o caso não fique impune e que as autoridades investiguem a conduta do motorista e a atuação dos agentes públicos no atendimento à ocorrência.

Veja o vídeo: