Influenciadora inova e cria versão do “morango do amor” com jambo, fruta típica do Norte

A influenciadora digital e confeiteira Mayara Carvalho, que acumula mais de um milhão de seguidores no Instagram, surpreendeu seus fãs ao lançar uma versão inusitada e regional do doce que virou febre nas redes sociais: o “morango do amor”. No lugar do tradicional moranguinho, ela usou o jambo, fruta, que segundo ela é popularmente conhecida como “morango do Nordeste”.

Originário da Ásia, o também chamado de jambolão, é considerado exótico e coloração avermelhada, que se adaptou muito bem ao clima brasileiro e se tornou comum principalmente nas região Norte. A escolha do item ressalta não apenas a criatividade da influencer, mas também sua valorização dos sabores regionais.

Na nova receita, ela recria o famoso doce composto por fruta, brigadeiro branco e uma camada crocante de caramelo, substituindo apenas o morango tradicional pelo jambo. O resultado chamou atenção dos seguidores, que elogiaram a ousadia e o sabor da proposta.

“Gente, que delícia. Jambo do amor. Quem já comeu o morango do nordeste?”, comentou Mayara no vídeo publicado em seu perfil.

