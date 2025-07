Jovem tenta surpreender namorada com calda de morango do amor no pênis e acaba com queimadura de segundo grau

O que era para ser uma noite especial terminou no pronto-socorro para um jovem de 22 anos, morador da zona sul de São Paulo. Na tentativa de surpreender a namorada com uma demonstração “açucarada” de amor, ele acabou sofrendo queimaduras de segundo grau ao despejar calda quente de “morango do amor” na região íntima.

Segundo os atendentes da emergência, o rapaz chegou com as calças grudadas no corpo, visivelmente envergonhado e com um pacote de gelo no colo. “Vi no TikTok que ela era louca por morango do amor… achei que ia ser romântico”, contou ele, ainda em choque. A tentativa inusitada de esquentar o clima incluiu uma panela de brigadeiro e uma colher — que ele usou para aplicar o caramelo diretamente na pele.

O resultado foi um verdadeiro desastre. “Na hora começou a queimar, mas eu pensei que era só parte da brincadeira… depois percebi que tinha colado tudo”, relatou o jovem, entre lágrimas e risos nervosos.

A namorada, ao ser informada do ocorrido, afirmou que nunca imaginou que ele fosse interpretar a expressão “morango do amor” de maneira tão literal. “Eu só queria um bombom, tipo um Sonho de Valsa…”, disse, ainda surpresa com a cena.

VEJA MAIS: Homem é supostamente internado após inserir 24 “morangos do amor”; caso viraliza nas redes

O hospital onde ele foi atendido aproveitou o caso para deixar um recado importante: “Expressões românticas não devem ser levadas ao pé da letra — especialmente quando envolvem altas temperaturas.”

Fora o susto (e algumas camadas de pomada), o jovem passa bem, mas foi orientado a manter distância de caramelos, vídeos de desafios na internet e experimentos culinários nos próximos encontros.