Leo Dias troca SBT pela Band com salário milionário e assume três programas

Leo Dias está de casa nova. O jornalista e colunista, conhecido por furos e polêmicas no mundo dos famosos, oficializou sua saída do SBT nesta quinta-feira (24) e já tem destino certo: a Band. Com contrato assinado, ele assume três atrações na emissora do Morumbi e embolsa um salário estimado em R$ 200 mil mensais.

A informação foi confirmada após uma reunião com Rinaldi Faria, da Superintendência de Criação e Produção de Conteúdo do SBT, onde Leo formalizou sua despedida. Nos bastidores, a saída já era esperada desde seu afastamento gradual do programa Fofocalizando, que agora passa por reformulações.

Na Band, Leo chega com prestígio e um pacote de responsabilidades. A estreia oficial será no comando de uma nova versão do clássico Cara a Cara, que fez sucesso nas décadas de 1980 e 1990 sob o comando de Marília Gabriela. A proposta é dar nova cara ao formato, com o estilo direto e provocador que consagrou o colunista.

Além disso, Leo também passará a integrar o Melhor da Tarde, programa vespertino apresentado por Pâmela Lucciola, e terá presença de destaque nas transmissões do Band Folia, cobrindo o Carnaval.

A contratação foi tratada internamente como um investimento estratégico da emissora para reforçar sua grade de entretenimento com um nome forte e popular. O jornalista chega cercado de expectativas e com carta branca para desenvolver novos projetos.

Enquanto isso, o SBT testa novas fórmulas para o Fofocalizando, incluindo a presença de novos apresentadores e até a tentativa inusitada de colocar uma inteligência artificial na bancada. A emissora busca reverter a queda de audiência e renovar o formato, agora sem seu nome mais conhecido.

Fonte: Contigo!

Redigido por ContilNet.