Mãe de Virginia se explica após curtida em post sobre indireta de Zé Felipe

Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, viu seu nome circular nas redes sociais depois de curtir uma publicação polêmica que envolvia o ex-genro, Zé Felipe. O post insinuava que o cantor teria mandado uma indireta após rumores de que Virginia teria se envolvido com o jogador Vinícius Jr. em uma festa. Segundo Margareth, a interação foi involuntária, como afirmou ao portal Hugo Gloss. “Ela curtiu o post sem querer e não ia fazer isso nunca”, garantiu o comunicado.

A curtida, feita em uma página de fofocas no Instagram, apontava que a legenda usada por Zé Felipe em uma de suas fotos, “Em Goiânia tem o 10!”, poderia ter sido uma referência ao número da camisa de Vini Jr., gerando burburinho entre os fãs e internautas. A frase foi publicada dias depois dos boatos sobre o suposto affair da influenciadora com o atleta ganharem força.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Margareth Serrão, mãe de Virginia, é influenciadora e participa do programa “Sabadou”, no SBT, com a filha Reprodução: Instagram/@margareth_serrao Margareth Serrão, mãe de Virginia, é influenciadora e participa do programa “Sabadou”, no SBT, com a filha Reprodução: Instagram/@margareth_serrao Virginia Fonseca Reprodução: Instagram Vini Jr. Reprodução: Instagram/@vinijr Zé Felipe e Virginia Fonseca Reprodução: Instagram Virginia, Margareth e Zé Felipe Reprodução: Instagram Voltar

Próximo

O caso ganhou destaque em meio ao processo de separação entre Virginia e Zé Felipe, anunciada oficialmente no dia 27 de maio por meio de um texto conjunto no Instagram. No comunicado, o ex-casal afirmou que continuará unido como pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, filhos fruto do relacionamento que durou pouco mais de três anos. “Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque estes somos nós”, escreveram à época.

Entre os fatores que teriam contribuído para o fim estariam desgastes familiares, divergências pessoais e até atritos envolvendo o comportamento de Virginia.

Após a separação, o cantor firmou um acordo de pensão mensal de R$ 60 mil, valor dividido igualmente entre os três filhos, como revelado pelo portal LeoDias. A quantia tem como objetivo garantir a manutenção do padrão de vida das crianças.