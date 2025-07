Mais de 72% dos candidatos do Enem no Acre ganharam isenção na taxa de inscrições

No Acre, dos 28.962 estudantes que se inscreveram para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, uma expressiva parte, totalizando 21.116 candidatos, conseguiu garantir a isenção da taxa de inscrição. As informações foram reveladas nesta quarta-feira, 23, pelo Ministério da Educação (MEC), através do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Cerca de 73% dos inscritos no estado foram beneficiados com a isenção, com um foco especial em alunos de baixa renda e aqueles que estão concluindo seus estudos na rede pública. Por outro lado, 7.846 candidatos optaram por pagar a taxa de inscrição.

Uma das inovações desta edição do exame foi a possibilidade de os candidatos se inscreverem utilizando dados pré-preenchidos. No Acre, 10.073 estudantes da rede pública escolheram essa alternativa e, entre eles, 8.212 confirmaram sua participação, representando 81,52% do total de inscritos.

Em âmbito nacional, o Enem 2025 contou com 4,8 milhões de inscritos, marcando um aumento significativo de 38% em relação ao número de candidatos em 2022 e uma elevação de 11,22% em comparação a 2024. Dentre todos os inscritos, mais de 98 mil utilizarão o exame como meio de certificação do ensino médio ou para comprovar proficiência parcial.