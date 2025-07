Marcio Bittar realiza palestra sobre anistia e liberdade durante seminário em Portugal

O senador Marcio Bittar (MDB-AC) participa nesta sexta-feira (4), do seminário Veritas Liberat em Lisboa, Portugal.

O evento, que tem como um dos temas centrais “Reconstruindo Direitos: Uma Jornada pela Anistia e Liberdade”, reúne diversas personalidades da direita brasileira e europeia, incluindo a ex-ministra Damares Alves.

A palestra do senador abordará o tema “Anistia e Liberdade”, um dos eixos principais de discussão do seminário. O encontro em Lisboa visa promover debates sobre pautas conservadoras e a troca de experiências entre os participantes.

O seminário Veritas Liberat, divulgado em plataformas de mídia social, destaca-se como um fórum para discutir questões no cenário político atual, com a presença de líderes e pensadores do movimento conservador.