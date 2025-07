Marcus Alexandre vai comandar o MDB em Rio Branco após saída de Chagas Romão

O ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, vai liderar o diretório municipal do MDB após convite formalizado por filiados da legenda. A solicitação foi feita por meio de uma carta aberta, e o político confirmou que aceitou a missão.

A mudança ocorre após a saída do ex-deputado Chagas Romão, que decidiu se afastar da função por questões pessoais. A definição do novo presidente se deu sem disputa interna, contando com o apoio unânime de membros do partido.

“Recebo esse pedido com muita responsabilidade. Foi uma surpresa. Eu aceitei, uma vez que é um consenso e não teve uma disputa. Pela primeira vez eu vou ser dirigente partidário e de um partido que tem como representatividade Flaviano Melo. Eu me sinto muito honrado”, afirmou Marcus Alexandre ao Blog da Hora.

O processo eleitoral que oficializará os novos representantes das executivas estadual e municipal da sigla está previsto para o dia 18 de julho, uma quinta-feira. Com informações do Blog da Hora – Luciano Tavares.