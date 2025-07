Mesmo com medida do TCE, Tchê garante que rodeio da Expoacre está mantido

Apesar de uma medida cautelar emitida pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) no último sábado (26), recomendando a suspensão do pagamento das provas do rodeio da Expoacre 2025, o Governo do Acre decidiu manter o evento, que tem início nesta segunda-feira (28). A competição, uma das atrações mais tradicionais da feira, movimenta peões de todo o estado e atrai grande público da capital e do interior.

Em entrevista ao ContilNet, o secretário de Agricultura, Luis Tchê, classificou a medida do TCE como uma surpresa e afirmou que o Estado deverá recorrer da decisão.

“A gente sempre antecipa as coisas, então não sei o que cargas d’água aconteceu que estou eu de manhã trabalhando e sou intimado com uma medida cautelar para suspender, não tem como suspender, o governo decidiu que não vai suspender, e nós vamos recorrer da decisão. Na segunda a PGE vai recorrer e quinta vai ser julgado. Não tenho nada para esconder, esse governo não tem nada para esconder”, disse.

Tchê informou ainda que o processo de contratação do evento seguiu todos os trâmites legais e contou com parecer jurídico da Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

“Até porque na semana passada eu fui até o Tribunal de Contas em mãos para a conselheira [Naluh Gouveia] para não criar problemas. Essa semana chamei o Ministério Público para dar uma olhada na pista de rodeio e não deixar tudo para última hora, para não acontecer nenhum imprevisto”, ressaltou.

SAIBA MAIS: Governo diz que cumpriu trâmites legais na contratação do rodeio da Expoacre e contesta TCE

Em nota, a Secretaria de Agricultura destacou que não há qualquer indício de irregularidade nos pagamentos já efetuados, tanto na Expoacre Juruá quanto em Rio Branco, e que a medida do TCE é preventiva, baseada em suposições. Em 2024, o valor aplicado no rodeio foi de R$ 1,7 milhão, com mais de R$ 45 mil devolvidos aos cofres públicos após prestação de contas.

Para 2025, o investimento previsto é de R$ 2,1 milhões. A edição deste ano, que marca o cinquentenário da feira, contará com a participação de 50 peões, com a grande final marcada para quinta-feira (1). O vencedor levará para casa uma caminhonete Montana zero quilômetro.