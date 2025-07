Michelle Bolsonaro chega ao Juruá acompanhada de Charlene e das esposas de Bittar e Bocalom

A ex-primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, desembarcou em Cruzeiro do Sul na manhã desta sexta-feira (11).

Ela chegou em voo particular, acompanhada da presidente do PL Mulher, Charlene Lima; da primeira-dama de Rio Branco, Kelen Nunes; e de Thais Bittar, esposa do senador Marcio Bittar.

Ainda pela manhã, Michelle participa do ato de filiação da vice-prefeita do município, Delcimar Leite, ao Partido Liberal (PL). À tarde, em uma agenda fechada, ela se reúne com lideranças do PL em Rio Branco, no Afa Jardim.

No sábado (12), às 8h30, Michelle comanda um grande ato com lideranças do partido no Ginásio do Sesc, em Rio Branco.