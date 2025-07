Michelle Bolsonaro cumpre agenda em Rio Branco e Cruzeiro do Sul na próxima semana

O presidente do diretório municipal do Partido Liberal (PL) em Rio Branco, João Paulo Bittar, concedeu entrevista ao ContilNet, nesta quinta-feira (3), durante a transmissão ao vivo da 3ª noite de Expoacre Juruá, em Cruzeiro do Sul.

Na ocasião, o político confirmou a vinda do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Acre, no dia 22 de agosto, para o evento de filiação do senador Márcio Bittar ao PL.

“Será um evento muito especial porque nós vamos receber o meu pai, o senador Márcio Bittar, no partido, com muita festa e a presença do ex-presidente Bolsonaro”, disse Bittar.

Além disso, João Paulo também anunciou a vinda da ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, para Cruzeiro do Sul, no próximo dia 11 de julho. O evento será no Teatrão. É a primeira vez que ela participa de agenda no Juruá.

No dia 12, a esposa de Bolsonaro volta a Rio Branco, onde promove um encontro com mulheres no Sesc.

“Em Cruzeiro, ela vem filiar a vice-prefeita no PL e ajudar a gente com o diretório. Quer conhecer um pouco mais a realidade da Amazônia de perto. Em Rio Branco, ela vem pra reunir as mulheres”, finalizou.