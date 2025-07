Militância do PL começa a chegar ao Sesc Bosque para evento com Michelle Bolsonaro

Apoiadores e militantes do PL já começam a chegar ao Sesc Bosque, em Rio Branco, na manhã deste sábado (12), para participar do Encontro Nacional do PL Mulher no Acre. A movimentação é intensa desde cedo, com bandeiras, camisetas e o clima de expectativa tomando conta da entrada do ginásio.

O evento está previsto para começar por volta das 8h30 e contará com a presença da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, além de lideranças como Charlene Lima, Thaís Bittar e Kelen Bocalom. A programação promete discursos voltados à valorização da mulher na política e ao fortalecimento da base feminina do partido no estado.

Nossa equipe acompanha tudo de perto e volta em breve com mais informações direto do local.