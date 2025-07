Ministros do STF defendem indicação de Sammy Barbosa ao STJ e criam atrito com Lula

Apesar de especulações em alguns veículos de imprensa sobre a escolha da procuradora de Justiça Marluce Caldas, do Ministério Público de Alagoas, para uma vaga no Superior Tribunal de Justiça (STJ), a decisão de nomeação não foi bem recebida por ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). É o que revela um levantamento do jornal Folha de S.Paulo, publicado nesta terça-feira (8).

A procuradora Marluce Caldas disputava a indicação com outros nomes, incluindo o do acreano Sammy Barbosa, procurador do Ministério Público do Acre (MPAC). Segundo aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a escolha de Marluce se deu, em parte, por seu parentesco com o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas (PL), o JHC. Embora JHC seja filiado ao partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele tem buscado uma aproximação com a base governista, e a nomeação de sua tia poderia, conforme a Folha, pavimentar esse relacionamento político.

A possibilidade de a política influenciar a seleção para um tribunal superior gerou críticas no STF. “Defensores de Sammy Barbosa, ministros do STF criticam a possibilidade de a política ser adotada como critério de seleção para um tribunal superior”, acrescenta a reportagem da Folha.

O jornal também aponta outros pontos de atrito entre o presidente e o Supremo, como o debate em torno do decreto presidencial que elevou as alíquotas do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) e a “sobrecarga da pauta da corte com impasses da esfera política”.

A reportagem da Folha de S.Paulo conclui que, “além dos atritos provocados pela frustração das tentativas de apadrinhamento, alguns ministros do STF cobram uma melhora geral na interlocução do governo com o Judiciário”.

Apesar da suposta desaprovação no STF, a expectativa é que o presidente Lula assine a indicação de Marluce Caldas para o STJ nos próximos dias.