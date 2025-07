Mistério na praia! Cauã Reymond é flagrado aos beijos com nova namorada no Rio

A manhã deste sábado (27) foi de romance à beira-mar para Cauã Reymond. O ator foi fotografado trocando beijos com uma mulher na praia de São Conrado, Zona Sul do Rio de Janeiro. A cena marcou o fim de um longo período de solteirice: o artista havia encerrado o relacionamento com a dentista Luisa Watson em julho de 2024.

Cauã, de 44 anos, mantém uma trajetória afetiva bem acompanhada pela mídia. Seu histórico inclui envolvimentos com:

Alinne Moraes : Com quem namorou entre 2002 e 2005, período em que atuaram juntos em “ Malhação ” e “ Da Cor do Pecado ”.

: Com quem namorou entre 2002 e 2005, período em que atuaram juntos em “ ” e “ ”. Grazi Massafera : Entre 2007 e 2013. O casal teve uma filha, Sofia , hoje com cerca de 13 anos, e chegou a morar junto, com casamento simbólico em 2011. O término foi marcado por especulações envolvendo possíveis interferências externas, embora nenhuma confirmação.

: Entre 2007 e 2013. O casal teve uma filha, , hoje com cerca de 13 anos, e chegou a morar junto, com casamento simbólico em 2011. O término foi marcado por especulações envolvendo possíveis interferências externas, embora nenhuma confirmação. Mariana Goldfarb: Modelo com quem iniciou relação em 2016. O casal chegou a se casar em abril de 2019, em cerimônia íntima, encerrando oficialmente a união em abril de 2023. Pouco depois, Mariana relatou ter vivido um relacionamento abusivo, sem, porém, citar nomes.

Desde o fim do casamento com Goldfarb, o ator não assumiu outros relacionamentos públicos. Alguns affairs foram comentados pelos tabloides, incluindo o citado namoro com Luisa Watson, encerrado em meados de 2024.

Agora, as imagens em São Conrado sinalizam o início de um novo capítulo no coração do ator. Apesar de discreto sobre a mulher que aparece ao seu lado nas fotos, resta saber se será um novo romance oficial ou mais uma curta fase da vida afetiva de Cauã.

Cauã Reymond relembra infância difícil

Às vésperas de completar 46 anos, o ator Cauã Reymond emocionou o público do programa Altas Horas ao abrir o coração sobre sua infância marcada por desafios. Conhecido atualmente pelo sucesso nas novelas e por sua carreira consolidada, ele contou que a vida no passado foi bem diferente do que muitos imaginam.

Fonte: Contigo!

Redigido por ContilNet.