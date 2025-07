“Momento de fortalecimento”, diz Charlene sobre chegada de Michelle Bolsonaro

A ex-primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, já está em Cruzeiro do Sul para cumprir agenda na capital do Juruá nesta sexta-feira (11).

Ainda pela manhã, ela participa do ato de filiação da vice-prefeita da cidade, Delcimar Leite, ao Partido Liberal (PL). À tarde, em uma agenda fechada, Michelle se reúne com lideranças do PL em Rio Branco, no Afa Jardim.

No sábado (12), às 8h30, Michelle participa de um grande ato com lideranças do partido no Ginásio do Sesc, em Rio Branco.

Quem acompanha a ex-primeira-dama nas agendas é a presidente estadual do PL Mulher, Charlene Lima, que classificou a visita de Michelle ao Acre como um momento de fortalecimento do grupo no estado.

“É um fortalecimento do nosso trabalho, mostrando que o PL nacional tem um olhar diferenciado para o Acre, onde nós vamos, se Deus quiser, eleger senador, deputados federais, estaduais e contribuir com a chapa majoritária. Teremos novos nomes de mulheres de vários municípios no partido, inclusive hoje, com a filiação da vice-prefeita de Cruzeiro do Sul, Delcimar Leite”, afirmou Lima.