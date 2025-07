Morre Daniel Dantas, maquiador e produtor das blogueiras acreanas; amigos lamentam perda nas redes

Daniel Dantas, maquiador e produtor conhecido por atuar com diversas blogueiras do Acre, morreu no último sábado (26). Até o momento, as causas da morte não foram divulgadas. A notícia causou profunda comoção entre amigos, familiares e colegas, que usaram as redes sociais para prestar homenagens e expressar tristeza pela perda.

Entre os depoimentos, Juh Vellegas, que conviveu de perto com Daniel, ressaltou:

“Hoje meu coração sangra… Perdi um amigo, um irmão de alma, um artista incomparável! Durante anos dividimos sonhos, bastidores e alegrias. Ele esteve presente na minha pior fase, quando eu chorava copiosamente, e ficou, sofreu junto comigo. Ele era uma das pessoas mais sensatas, delicadas e generosas que já conheci. Sem maldade no coração, sem máscaras. Só amor, talento e presença. Vai em paz, Dani. Você não era deste mundo mesmo.”

André Inácio, amigo próximo de Daniel, escreveu:

“Meu irmão, meu amigo, meu tudo… Eu não sei como dizer adeus. Na verdade, eu nem quero. Meu coração está em pedaços, e parece que nenhuma palavra é suficiente pra expressar o que eu estou sentindo. Dói demais. Você foi meu irmão de alma, meu parceiro de vida, aquele que largou tudo pra me acompanhar, que acreditou em mim quando nem eu mesmo conseguia acreditar. Você me deu força quando tudo parecia desabar. Agora, como sigo sem você?”

As mensagens refletem a dor e a gratidão de quem teve o privilégio de conhecer Daniel, destacando sua sensibilidade, honestidade e o impacto positivo que teve na vida de muitos.