Mototaxista é atropelado e tem moto arrastada por 30 metros por caminhonete; motorista fugiu sem prestar socorro

O mototaxista Henrique D’Ávila Silva, de 30 anos, foi atropelado e sofreu fraturas na noite desta terça-feira (8), no cruzamento das ruas Hugo Carneiro e Farroupilha, no bairro Bosque, em Rio Branco.

De acordo com testemunhas, Henrique pilotava uma motocicleta cadastrada como mototáxi e seguia no sentido Centro-bairro pela Rua Hugo Carneiro, quando foi surpreendido por uma caminhonete Dodge Ram branca, que trafegava em alta velocidade pela Rua Farroupilha. O motorista invadiu a preferencial — a própria Rua Hugo Carneiro — e atingiu o trabalhador, que foi lançado a vários metros de distância, parando já na Rua São Januário.

A motocicleta ficou presa sob o veículo e foi arrastada por cerca de 30 metros na contramão da Rua São Januário. Após passar por cima da moto, o motorista fugiu do local sem prestar socorro.

Com o impacto, Henrique sofreu fraturas no fêmur e no ombro esquerdo. Populares que passavam pela região prestaram os primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico ao local. O mototaxista foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado estável, mas com quadro que inspira cuidados.

Policiais do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) atenderam à ocorrência, isolaram a área e acionaram a perícia. Após os procedimentos de praxe, a motocicleta foi liberada. O condutor da caminhonete segue foragido.

O caso será investigado pela Polícia Civil.