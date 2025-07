MPAC empossa nova promotora de Justiça e passa a contar com 90 membros no quadro funcional

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) deu posse, nesta segunda-feira (28), à nova promotora de Justiça substituta, Giovana Kohata de Toledo Postali Stachettti.

Natural de Londrina, no Paraná, ela foi aprovada no XIII Concurso Público para Promotor de Justiça Substituto e agora passa a integrar o quadro de membros da instituição.

Com a nomeação de Giovana, o MP acreano passa a contar com 90 membros ativos, sendo 72 atuando no primeiro grau e 18 no segundo grau. A nomeação é parte do processo contínuo de fortalecimento da atuação do órgão no estado, por meio da recomposição do quadro funcional com profissionais qualificados.

A validade do XIII Concurso foi prorrogada por mais dois anos, conforme previsto no Edital nº 34/2025. Com isso, o MPAC mantém um banco de candidatos aprovados que podem ser convocados conforme a demanda institucional.