Mulher tem testa rachada após ser agredida pelo marido em Rio Branco

Uma mulher de 49 anos foi vítima de violência doméstica na noite deste domingo (20), no bairro Placas, em Rio Branco. O caso ocorreu dentro da residência do casal, localizada na antiga Estrada de Porto Acre.

De acordo com testemunhas, Francisca da Rocha Silva estava em casa com o marido, identificado apenas como Maurício, que consumia bebida alcoólica.

Durante uma discussão, o homem partiu para a agressão física, desferindo socos na vítima e, em seguida, golpeando violentamente sua cabeça contra a quina de uma parede. O impacto provocou um corte profundo na testa da mulher.

Mesmo ferida e com sangramento intenso, Francisca conseguiu deixar o imóvel e buscar ajuda na casa de uma irmã, que mora nas proximidades. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou os primeiros atendimentos no local.

A vítima foi encaminhada, em uma ambulância de suporte básico, à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Franco Silva, na Baixada da Sobral. Apesar da gravidade do ferimento, seu estado de saúde foi considerado estável.

Francisca afirmou ter acionado a Polícia Militar por três vezes, mas, segundo ela, nenhuma viatura compareceu ao local para prender o agressor, que fugiu após o crime.

O caso será investigado pela Polícia Civil.