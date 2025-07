Nível crítico: Hemoacre faz apelo urgente por doações de sangue dos tipos O+ e AB-; veja como doar

O Centro de Hemoterapia e Hematologia do Acre (Hemoacre) informou nesta segunda-feira (28) que os estoques de sangue dos tipos O positivo (O+) e AB negativo (AB-) estão em nível crítico.

A instituição pede o apoio imediato da população para garantir o atendimento às emergências e manter o suporte a pacientes que dependem de transfusões.

Segundo o Hemoacre, as demandas por sangue continuam constantes, e a baixa nos estoques pode comprometer atendimentos em situações de urgência e procedimentos hospitalares. “As urgências não param e nós precisamos do seu apoio nesse momento”, diz o comunicado oficial.

As doações podem ser feitas diretamente no Hemocentro, localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 2787, no bairro Bosque, em Rio Branco. O atendimento ocorre de segunda a sábado, e mais informações podem ser obtidas pelo telefone (68) 99258-5551.

Requisitos para doar sangue: