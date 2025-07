No Acre, arroba do boi gordo é vendido a R$ 247 e vaca tem menor cotação do Brasil

O preço da arroba do boi e da vaca gordos no Acre apresentou queda no fechamento do mercado físico referente ao dia 2 de julho de 2025. Os valores refletem os negócios realizados entre produtores rurais e frigoríficos no estado, com base em levantamentos de consultorias como a Scot Consultoria e dados das principais praças de comercialização da região.

De acordo com as cotações atualizadas, o boi gordo está sendo comercializado a R$ 247,00 por arroba à vista, enquanto a venda a prazo (30 dias) alcança R$ 250,00. Já a vaca gorda apresenta R$ 232,50 à vista e R$ 235,00 a prazo, o que configura o menor valor registrado em todo o país para esta categoria.

Entre os destaques, a arroba do boi gordo teve um recuo de aproximadamente 19% em relação à cotação anterior, o que, segundo especialistas, está relacionado ao aumento na oferta de animais prontos para o abate. Essa maior disponibilidade pressiona os preços para baixo, impactando diretamente o mercado regional.

Além disso, a diferença entre os preços pagos à vista e a prazo continua pequena, o que reforça a vantagem para os pecuaristas que optam por receber à vista. No caso do boi gordo, a diferença é de R$ 3,00 por arroba, e para a vaca gorda, R$ 2,50.

A expectativa é de que o comportamento do mercado continue sendo influenciado pela oferta e demanda interna, bem como pelas condições climáticas e logísticas na região.