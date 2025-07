Noites em Paris agita a sexta-feira no Paris Garden, em Rio Branco

O clima de festa e sofisticação está garantido nesta sexta-feira (4) com o evento “Noites em Paris”, que acontece no elegante Paris Garden, localizado na Avenida Getúlio Vargas, 1832, no bairro Bosque, em Rio Branco.

A programação promete embalar a noite com Elissandro, conhecido por seu repertório envolvente, e DJ Lauro Felix, que traz as batidas mais animadas da cena eletrônica para colocar todo mundo pra dançar.

Com ambientação exclusiva, o Paris Garden prepara uma experiência única para os frequentadores, unindo boa música, gastronomia e um espaço aconchegante, ideal para curtir entre amigos ou a dois.

As reservas já estão sendo feitas antecipadamente pelo WhatsApp 0800 939 1234. A organização recomenda garantir o seu lugar com antecedência, pois a expectativa é de casa cheia.