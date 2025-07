Novo secretário municipal de esportes destaca ações voltadas às periferias de Rio Branco

Em reunião realizada na tarde desta quinta-feira (3), em seu gabinete, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, anunciou oficialmente o novo titular da Secretaria Municipal de Esportes, desta feita, assume a pasta, o professor John Douglas Costa Silva.

Durante a apresentação, o prefeito destacou a confiança no novo secretário e a importância do esporte como ferramenta de transformação social, especialmente para a juventude.

“Estou muito feliz com a chegada do professor Douglas à frente da Secretaria de Esporte. Ele conhece o nosso projeto desde o plano de governo em 2020 e tenho certeza de que fará um belo trabalho, principalmente oportunizando aos jovens o acesso ao esporte. Ele é dedicado, tem conhecimento e vai trazer grandes resultados,” afirmou o prefeito Tião Bocalom.

Em clima de entusiasmo e compromisso, o novo secretário, professor John Douglas, agradeceu a confiança e adiantou que as primeiras ações da sua gestão envolvem a promoção de campeonatos e competições esportivas em diversas modalidades, contemplando todas as regionais da capital.

“Vamos levar o esporte para todas as comunidades de Rio Branco. Teremos futsal, handebol, vôlei, sinuca, o que for possível. O importante é movimentar a cidade com esporte, inclusão e desenvolvimento,” afirmou o secretário.

Jonh Douglas ressalta que a sua participação mais ativa no esporte tem sido por meio da Superliga. “Decidi focar mais nessa área depois que entrei na política, porque acredito profundamente no poder transformador do esporte na vida das pessoas. Ele é capaz de mudar realidades, abrir caminhos e gerar oportunidades”. Destaca

Douglas disse que sempre esteve envolvido com esportes. “Já joguei futebol, participei de peneiras, pratiquei vôlei, handebol, com o qual até conquistei algumas vitórias, além de basquete, xadrez e até sinuca. Em algum momento da vida, todo acriano já teve contato com o esporte, seja na escola, na comunidade ou de forma mais competitiva. No meu caso, o esporte sempre esteve presente”, afirma

Além de articulador na super liga, o novo gestor da pasta esportiva municipal garante que tem a boa articulação política, tanto no âmbito municipal quanto estadual e federal. “Atuei por muitos anos com emendas parlamentares, fui chefe de gabinete, articulei políticas públicas, o cargo de secretário também é político e quem domina esse ambiente tem o dever de usá-lo em favor do bem coletivo” assegura

Com essa bagagem e, principalmente, com o apoio de quem vive o esporte na prática como os atletas, treinadores, professores e lideranças comunitárias, Douglas idealiza que uma gestão conjunta é benéfica para todos,” eu tenho plena certeza de que podemos fazer muito. Sozinho, não faço nada. Mas com quem está na ponta, fazendo o esporte acontecer no dia a dia em Rio Branco e em todo o Acre, vamos construir grandes coisas juntos”. Enfatiza o secretário