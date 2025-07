“O Acre tem um orçamento extremamente escasso”, diz secretário a sindicatos que pedem reajuste

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) realizou nesta segunda-feira (7) uma audiência pública para debater as diretrizes orçamentárias do Estado para o exercício financeiro de 2026.

A iniciativa é do deputado e presidente da Comissão de Orçamento e Finanças (COF) da Aleac, Tadeu Hassem.

Além de membros do Governo, do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e do Ministério Público do Acre (MPAC), representantes de sindicatos ligados à Saúde, Segurança e Educação – além de outros segmentos – também participaram do evento.

O secretário de Governo (Segov), Luiz Calixto, abriu as discussões e disse que o Executivo não tem condições de atender às categorias que pedem recomposição salarial e reformulação dos planos de carreira.

“Não podemos deixar de admitir que administramos um orçamento extremamente escasso de um estado que ainda não produz as receitas necessárias para dar conta de todas as demandas da sociedade. Temos consciência de que somos devedores, de que estamos aquém das expectativas do que a população acreana precisa. Não vamos aqui, de forma alguma, elevar expectativas além das que podemos realizar. Iremos sempre tratar com muita transparência, sem criar falsas expectativas”, disse o secretário.

“Temos demandas de todas as ordens, de todos os servidores, mas temos que ter a honestidade e a transparência necessárias de dizer que nosso estado não tem as possibilidades suficientes para atender às necessidades que nós também temos”, finalizou.