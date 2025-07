OAB publica lista de 100 aprovados no 43º Exame da Ordem no Acre; VEJA OS NOMES

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) divulgou nesta terça-feira (8) a lista de aprovados no 43º Exame de Ordem Unificado, referente à seccional do Acre.

No total, mais de 100 examinandos foram aprovados em Rio Branco e terão direito à inscrição nos quadros da OAB após a conclusão do curso de Direito.

O resultado contempla apenas os candidatos que foram aprovados nas duas fases do exame. A OAB também informou que os candidatos reprovados na prova prático-profissional poderão entrar com recurso entre os dias 9 e 11 de julho, exclusivamente pelo site oficial oab.fgv.br. O prazo termina às 23h59 do dia 11 de julho.

O resultado final, após a análise dos recursos, será divulgado no dia 23 de julho de 2025, no mesmo endereço eletrônico. Confira: