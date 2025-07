Obras na BR-364: nova concessionária oferece empregos com salários de até R$ 3 mil

A concessionária Nova364, vencedora do leilão de concessão da BR-364 realizado no fim de junho, iniciou o processo de contratação de profissionais para atuar nas obras de duplicação e modernização da rodovia em Rondônia. O contrato foi oficialmente assinado na última quinta-feira (18), em Brasília (DF).

As obras incluem a duplicação de aproximadamente 135 quilômetros da BR-364, além da implantação de 200 km de faixas adicionais, passarelas e outras melhorias estruturais ao longo do trecho entre Vilhena e Porto Velho. Ao todo, a concessão abrange 686,7 km de rodovia, cruzando dez municípios e integrando a Rota Agro Norte — corredor estratégico para o escoamento da produção agrícola do estado.

A seleção de profissionais está sendo conduzida exclusivamente pela consultoria Mariana Goedert, responsável pelo processo seletivo da Nova364 em Rondônia. Os interessados devem cadastrar o currículo pelo site da consultoria ou enviar pelo WhatsApp: (69) 3225-4848. É fundamental manter o currículo atualizado e informar a cidade e a vaga desejada.

Todas as vagas são para contratação com carteira assinada (CLT), em regime de 12 horas de trabalho por dois dias de folga, com possibilidade de atuação nos turnos diurno (6h às 18h) ou noturno (18h às 6h).

Vagas disponíveis

Inspetor de Tráfego

• Cidades: Porto Velho, Ji-Paraná, Cacoal, Ariquemes, Jaru, Candeias do Jamari, entre outras

• Salário: R$ 2.580 + R$ 780 de auxílio alimentação, plano de saúde (Unimed) e participação nos lucros

• Requisitos: Ensino médio completo, CNH C ou D. Desejável curso técnico em edificações, rodovias ou segurança do trabalho

• Função: Fiscalização da rodovia, apoio em acidentes, controle de tráfego e sinalização

Operador de Guincho Pesado

• Cidades: Pimenta Bueno, Presidente Médici, Ariquemes, Itapuã do Oeste

• Salário: R$ 3.040 + benefícios

• Requisitos: Ensino médio completo, CNH E e experiência com guincho de grande porte

• Função: Resgate de veículos pesados na rodovia

Operador de Caminhão Pipa

• Cidades: Pimenta Bueno, Ouro Preto do Oeste, Itapuã do Oeste

• Salário: R$ 2.580 + benefícios

• Requisitos: Ensino médio, CNH C ou D, experiência com caminhão pipa

• Função: Irrigação da pista, controle de poeira e limpeza da via

Operador de Munck

• Cidades: Ji-Paraná, Pimenta Bueno, Alto Paraíso

• Salário: R$ 2.580 + benefícios

• Requisitos: Ensino médio, CNH C ou D, experiência com caminhão munck

• Função: Remoção segura de animais ou objetos em situação de risco na rodovia

Operador de Via

• Cidades: Cacoal, Presidente Médici, Jaru, Candeias do Jamari, Cacaulândia

• Salário: R$ 2.580 + benefícios

• Requisitos: Ensino médio, CNH C ou D, experiência com caminhonete S10 e noções de mecânica

• Função: Apoio logístico, atendimento de pequenas ocorrências e resgate de animais.